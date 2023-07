Tipps und Tricks: Mit kühlem Kopf durch die Hitze

Von: Emanuel Zylla

Ab heute wird es wieder so richtig sommerlich in Hessen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 37 Grad. Experten geben Tipps, damit die kommenden Tage nicht zur Tortur werden.

Kassel - Am Wochenende geht in Hessen die Jagd nach den besten Schattenplätzen los. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen auf über 30 Grad, am Sonntag sogar auf über 35 Grad. In Frankfurt etwa werden am Sonntag 37 Grad erreicht. „So wie es ausschaut, werden wir am Samstag und Sonntag erste Hitzewarnungen aussprechen, voraussichtlich auch regional in Hessen“, sagte der Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD, Andreas Matzarakis im Gespräch mit dpa.

Experten geben Tipps für die Hitze in Hessen

Da stellt sich natürlich die Frage, wie man sich auf diese heißen Tage am sinnvollsten einstellt, um am Ende auch seine Gesundheit zu schützen. Um möglichst cool zu bleiben, verweist Matzarakis auf die Grundregeln: Ausreichend trinken, die Sonne möglichst meiden und Aktivitäten möglichst gering halten.

Schwierig natürlich etwa für Draußen-Jobber. Denen empfiehlt die IG BAU Hessen-Mitte zu einer Sonnencreme mit möglichst hohem Lichtschutzfaktor zu greifen. Menschen mit hellem Hauttyp sollte einen Lichtschutzfaktor von mindestens 30, besser noch 50 wählen. Klar auch, dass regelmäßiges Wassertrinken bei hoher Aktivität in der Hitze und vielleicht sogar prallen Sonne ein Muss ist. Die IG BAU geht sogar so weit, dass Arbeitgeber Getränke und Sonnenmilch kostenlos zur Verfügung stellen sollten.

Doch egal ob Arbeit auf dem Bau oder Shopping-Tour in der Innenstadt, wichtig sei für alle Menschen eine leicht verdauliche Ernährung. Für die Wohnung und Haus empfiehlt Matzarakis die Sonne auszusperren, sprich Wohnung abdunkeln und nur in den kühleren Morgen- oder abendstunden Fenster und Türen zu öffnen.

Was tun gegen die Hitze? Die besten Tipps. © Robert Jaeger/dpa

In Hessen wird es heiß: Hohe Temperaturen sind Gesundheitsrisiko

Es gilt aber auch ehrlich mit seinem eigenen Gesundheitszustand umzugehen. Gegenüber dpa äußerte der Arzt Christian Sommerbrodt, erster Vorsitzender des Hausärzteverbands Hessen: „Junge Leute, die fit sind wie ein Turnschuh, können auch mit Hut auf dem Kopf und ausreichend Wasser durch den Taunus wandern.“ Wer etwa einen labilen Kreislauf hat, sollte die Sonne und hohen Temperaturen aber meiden und - das sollte auf der Hand liegen - auf anstrengende Aktivitäten verzichten. Dazu zählen etwa Menschen mit Herz- oder Nierenerkrankungen, erhöhtem Blutdruck und Diabetes, erläuterte Sommerbrodt. Kleinkinder und Säuglinge sind aber auch eine gefährdete Gruppe, sie sollten der Mittagshitze fern bleiben, raten Gesundheitsexperten.

Problematisch seien auch starke Temperaturschwankungen für das Kreislaufsystem bei chronisch Kranken. Besser also nicht während der Hitze kalt duschen, aber auch nicht in die Sauna gehen. Viel trinken ja, aber nicht zu kalt. Gerade ältere Menschen hätten oft ein Defizit, wenn es um die eigene Hydrierung geht, sagt Sommerbrodt Laut Statistischem Bundesamt starben im Jahr 2020 mehr als acht Mal so viele Menschen Dehydrierung als 20 Jahre zuvor.

„2022 wurden während der heißen Sommermonate zwischen 9 und 13 Prozent mehr Todesfälle verzeichnet als in den mittleren Werten der Vorjahre“, informierte der Main-Kinzig-Kreis (MKK) in einer Pressemitteilung. Da der Körper beim Schwitzen neben viel Flüssigkeit auch viel Salz verliert, sei es zudem wichtig, zusätzliches Salz zu sich zu nehmen. Das gelte auch für Menschen, denen aus Krankheitsgründen weniger Salz empfohlen wird, erklärte Sommerbrodt.

Auf die richtige Kleidung und Ernährung achten

Der MKK gibt weitere Empfehlungen, um der Hitze trotzen zu können: Schutz bieten - neben der Sonnencreme - etwa Kopfbedeckungen, Sonnenbrille und locker sitzende helle Kleidung aus Naturfasern. Besorgungen sollten besser morgens oder abends erledigt werden. Zu vermeiden seien Getränke mit Alkohol, Koffein oder viel Zucker. Die sollen den Körper austrocknen. Stattdessen empfehle sich natriumreiches Mineralwasser und mineralstoffhaltige Nahrung. Erfrischung bieten auch feuchte Umschläge oder ein Wassersprüher, kalte Fußbäder oder eine kühlende Körperlotion.

Tipps gegen Hitze: Was für Menschen zutrifft, gilt auch für Tiere

Natürlich gilt es auch an unsere tierischen Freunde zu denken. Haustieren können auch unter der Hitze leiden. Faustregel Nummer 1: „Tiere sollten ab einer Außentemperatur von über 20 Grad Celsius nicht im Auto gelassen werden“, äußerte das Veterinäramt des Landkreises Kassel im dpa-Gespräch. Auch Tierschutzvereine erleben im Alltag immer wieder, dass Tierbesitzer ihre Vierbeiner im Auto lassen und dabei auch sterben können. Der Irrtum, dass ein Schattenparkplatz oder ein Spalt im Autofenster ausreicht, sei weit verbreitet. Käfige von Nagern bitte im Schatten abstellen und immer darauf achten, dass die Tiere - auch unterwegs - immer genug Wasser bekommen. (zy)