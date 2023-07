Tödlicher Motorradunfall in Friedberg

Teilen

Der Schriftzug 112 für die Notrufnummer steht auf einem Rettungswagen. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in Friedberg (Wetteraukreis) ist am Donnerstag ein 70 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein 15 Jahre alter Mitfahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen der Beamten soll der Motorradfahrer auf einer Kreisstraße in Richtung des Stadtteils Bauernheim bei einem missglückten Überholmanöver von der Fahrbahn abgekommen und mit seiner Maschine in einem Straßengraben gelandet sein.

Friedberg - Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. dpa