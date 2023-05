Tötungsdelikt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach einem Tötungsdelikt in Offenbach hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Mensch wurde am Montagabend getötet, wie ein Polizeisprecher sagte. Einsatzkräfte wurden demnach gegen 21.30 Uhr gerufen. In der Nacht zu Dienstag liefen noch umfangreiche Spurensicherungen. Weitere Details zu den Hintergründen des Vorfalls waren zunächst völlig unklar.

Offenbach - Zuvor hatte „hessenschau.de“ berichtet. dpa