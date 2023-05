Toter aus Lahn geborgen: Polizei geht von Unglücksfall aus

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Mehr als einen Monat nach dem Verschwinden eines 27-Jährigen ist seine Leiche an der Lahn in Gießen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Ein Passant habe die Leiche am vergangenen Donnerstag im Bereich eines Wehrs entdeckt, teilten die Beamten am Montag mit.

Gießen - Anfang April soll der 27 Jahre alte Mann zunächst die Lahn durchquert und auf der anderen Seite wieder ans Ufer gekommen sein. Als er erneut ins Wasser gestiegen sei, hätten Zeugen ihn aus den Augen verloren, hieß es. Seitdem wurde der junge Mann vermisst. dpa