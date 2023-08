Toter in Frankfurt geborgen: Polizei nennt erste Details zu Leiche in der Nidda

Von: Florian Dörr, Niklas Hecht

In Frankfurt wurde am Montagnachmittag eine Leiche aus der Nidda geborgen. © 5VISION.NEWS

In Frankfurt wird unterhalb der Maybachbrücke in der Nidda eine Leiche gefunden. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt.

Update vom Dienstag, 29. August, 8.48 Uhr: Nach dem Leichenfund am Montag (28. August) am Ufer der Nidda hat die Polizei am Dienstagmorgen (29. August) weitere Details bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei dem Toten, der unter der Maybachbrücke im Frankfurter Stadtteil Eschersheim geborgen wurde, um einen 38 Jahre alten Mann, wie die Beamten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Die Identität ist jedoch noch nicht geklärt.

Auch die Frage, warum und wie der Mann in Frankfurt ums Leben kam, ist noch unklar. Im Laufe des Vormittags soll eine Obduktion stattfinden.

Leichenfund in Frankfurt: Lebloser Körper treibt unter der Maybachbrücke in der Nidda

Erstmeldung vom Montag, 28. August, 21.17 Uhr: Schrecklicher Fund am Montag (28. August) in Frankfurt: Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage bestätigte, wurde am Nachmittag im Stadtteil Eschersheim unterhalb der Maybachbrücke eine Leiche aus der Nidda geborgen. Die Todesursache sei derzeit noch unklar, ebenso, ob ein Fremdverschulden vorliege. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Auch über die Identität der toten Person ist bislang nichts bekannt.

Laut Vor-Ort-Berichten der Reporter von 5Vision.News habe sich die Bergung des leblosen Körpers schwierig gestaltet. Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um die Leiche aus dem Fluss zu ziehen. Das Gelände rund um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt. (nhe)

Zuletzt wurde im Frühjahr dieses Jahres in Frankfurt ein lebloser Körper aus dem Main gezogen. Damals hatte ein Passant beobachtet, wie offenbar ein Mensch im eiskalten Main-Wasser trieb, und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert.