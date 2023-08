Grausiger Fund in Hessen: Toter Staffordshire-Terrier gibt Polizei auch nach Monaten noch Rätsel auf

Bereits im März wurde ein toter Staffordshire-Terrier im Landkreis Marburg-Biedenkopf gefunden. Der Tod der Hündin beschäftigt die Marburger Polizei noch immer, nun bitten die Beamten um Mithilfe.

Marburg-Biedenkopf – Warum musste die Stattfordshire-Terrier-Hündin sterben? Wem gehörte sie? Diese Fragen beschäftigt die Marburger Polizei auch fast ein halbes Jahr nach dem grausigen Fund. Am 17. März 2023 fand eine Zeugin den toten Staffordshire-Terrier im Wald zwischen Marbach und Wehrshausen.

Nach Angaben der Polizei hatte die schwarz-weiße Hündin nur eine kleine Schnittwunde an der linken Halsseite, weitere Verletzungen waren zunächst nicht sichtbar. Die Untersuchung beim Tierarzt ergab jedoch ein anderes Bild: Es sei wahrscheinlich, dass die Hündin „an den Folgen einer Einwirkung stumpfer Gewalt im hinteren Bereich des Körpers starb“, teilt die Polizei jüngst mit. Ob diese Verletzungen mit Absicht oder durch einen Unfall entstanden, ließe sich jedoch nicht bestimmen. Die Wunde am Hals könnte durch das Entfernen eines Chips entstanden sein, der bei Haustieren zu Registrierungszwecken genutzt wird, vermuten die Beamten.

Toter Staffordshire-Terrier im Landkreis Marburg-Biedenkopf: War es Tierquälerei?

Einen verwahrlosten Eindruck machte die Hündin nicht, im Gegenteil: Sie sei laut Polizei gut genährt und gepflegt gewesen. Da sie jedoch weder über eine Tätowierung verfügte, wie bei manchen Hunden üblich, noch ein Halsband trug, tappen die Ermittler weiterhin im Dunkeln.

Der letzte Besitzer und was genau zum Tod des Tieres führte, bleiben weiterhin unklar. Zurzeit ließen sich weder ein Verkehrsunfall noch eine Straftat gegen das Tierschutzgesetz ausschließen, so die Polizei.

Toter Staffordshire-Terrier im Landkreis Marburg-Biedenkopf – Polizei sucht Besitzer

Die Polizei Marburg bittet nun die Öffentlichkeit um Hinweise bei der Suche nach dem letzten Besitzer der Hündin: Wer kennt Hundehalter, die bis März 2023 eine gesunde, schwarz-weiße Staffordshire-Terrier-Hündin hatten, diese seitdem vermissen oder plötzlich nicht mehr besaßen? Das gesuchte Tier wird wie folgt beschrieben: Die Hündin war vom Kopf bis zum Schwanz schwarz, vom Hals ausgehend über den gesamten Unterkörper weg jedoch weiß. An den Hinterläufen waren die unteren Enden weiß, an den Vorderpfoten zog sich das Weiß etwas mehr hoch. Hinweise nimmt der Umwelt- und Tierschutzbeauftragte der Polizei Marburg unter Tel. 06421 406 0 entgegen. (Josefin Schröder)

