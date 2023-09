Mann in Frankfurt von Zug erfasst: Handy-Rettungsaktion endet tragisch

Von: Anna Kirschner

Ein 59-Jähriger springt in Frankfurt auf Bahngleise, um sein heruntergefallenes Handy zu sichern. Ein einfahrender Zug erwischt ihn am Bein.

Frankfurt – Ein 59-jähriger Mann ist in Frankfurt schwer verletzt worden, nachdem er auf Bahngleise gesprungen war, um sein heruntergefallenes Handy zu holen. Er übersah dabei einen in den Bahnhof Eschersheim einfahrenden Regionalexpress, so die Bundespolizei. Der Unfall ereignete sich am Montag, 11. September, gegen 12.40 Uhr.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Unfall am Bahnhof Eschersheim: Lokführer bremst, erfasst den Mann aber noch am Bein

Trotz der Bremsversuche des Lokführers wurde der Mann erfasst. Er versuchte noch, auf den Bahnsteig zurückzuklettern, als er am Bein getroffen und auf den Bahnsteig geschleudert wurde. Der Mann wurde mit ernsthaften, aber nicht lebensgefährlichen Beinverletzungen in ein Krankenhaus in Frankfurt-Höchst eingeliefert.

Dieser Vorfall verursachte Verspätungen bei 16 nachfolgenden Zügen, wie die Bundespolizei beziffert. Ihre Untersuchungen sind noch im Gange.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Anna Kirschner sorgfältig geprüft und ergänzt.

