Traktor brennt auf Feld: rund 100.000 Euro Schaden

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand eines Traktors auf einem Getreidefeld bei Biebesheim am Rhein ist ein Schaden von rund 100.000 Euro verursacht worden. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt am Freitag. Nach den ersten Ermittlungen sei von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Der Landwirt bemerkte am Donnerstagnachmittag während der Ernte mit seinem Mähdrescher den Brand an dem abgestellten Traktor.

Biebesheim am Rhein - Die Flammen breiteten sich auf etwa 4000 Quadratmetern Feld aus. Nach etwa einer halben Stunde hatte die alarmierte Feuerwehr den Brand gelöscht. dpa