Transporter kollidiert mit Auto

Auf der A661 hat sich am Dienstagabend ein Transporter nach einem Unfall mit einem Auto überschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden nach dem Zusammenstoß zwischen dem Offenbacher Kreuz und Offenbach-Taunusring vier Männer zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht, nur einer war aber tatsächlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt.

Offenbach - Die A661 wurde für mehr als eine Stunde gesperrt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 50.000 Euro. dpa