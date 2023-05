Trapp wird Rekordtorhüter bei Eintracht Frankfurt

Bundesliga

Frankfurts Torwart Kevin Trapp freut sich nach dem Sieg.

Kevin Trapp ist Rekordtorwart bei Eintracht Frankfurt geworden. Der 32 Jahre alte Nationalkeeper bestritt am Samstag gegen den SC Freiburg sein 235. Fußball-Bundesligaspiel für den hessischen Club. Damit überflügelte er den früheren Eintracht-Schlussmann Peter Kunter, der es in den 1960er und 1970er Jahren auf 234 Bundesligaeinsätze für die Frankfurter gebracht hatte.

Frankfurt/Main - In der aktuellen Saison hat Trapp in allen Wettbewerben nur eine Partie gefehlt, nämlich im Hinspiel in Freiburg wegen einer Erkältung. dpa