Trinkwasser in mehreren Kommunen mit Bakterien verunreinigt

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In mindestens drei hessischen Kommunen wird wegen bakterieller Verunreinigungen das Abkochen von Trinkwasser empfohlen. Betroffen sind laut Mitteilungen Teile der jeweiligen Kommunen Königstein im Rhein-Main-Gebiet, Heppenheim in Südhessen und das mittelhessische Heuchelheim. In Königstein sowie in Heppenheim gilt die Empfehlung seit Donnerstag, in Heuchelheim bereits seit Anfang der Woche.

Heuchelheim/Heppenheim/Königstein - Die betroffenen Leitungsnetze sollen desinfiziert werden, die Dauer war zunächst unklar.

Vor dem Trinken, der Nutzung für das Kochen, zum Zähneputzen oder zum Reinigen offener Wunden sollte das Wasser den Empfehlungen zufolge einmal sprudelnd aufkochen und dann über mindestens zehn Minuten abkühlen. Für andere Zwecke, wie etwa zum Duschen, gebe es keine Einschränkungen. dpa