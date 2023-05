Trübes Wetter in Hessen

Eine Kuh steht unter wolkenverhangenem Himmel. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Das Wetter in Hessen bleibt recht trüb. Nach einem Wochenbeginn mit starker Bewölkung und einzelnen Schauern ist am Dienstag keine Änderung in Aussicht. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag in Offenbach zeigt sich der Himmel meist stark bewölkt. Regen breitet sich schauerartig in Richtung Osten aus. Die Höchstwerte liegen am Montag und Dienstag bei maximal 21 bis 22 Grad, nachts kühlt es auf bis zu 7 Grad ab.