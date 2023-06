Turbulenter Sommerstart in Hessen: Lokale Unwetter drohen

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Schwüle Wärme mit Blitz, Donner und lokalem Starkregen - zum Start in den kalendarischen Sommer brodelt es in der Atmosphäre. Auch in Hessen könnten am Donnerstag teils heftige Unwetter bevorstehen.

Offenbach - Die Menschen in Hessen müssen sich zum kalendarischen Sommeranfang auf teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial einstellen. Am Mittwoch dürften im Tagesverlauf vor allem im Südosten Schauer und einzelne Gewitter aufziehen, lokal ist Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Die Tageshöchstwerte erreichen 27 bis 31 Grad, in höheren Lagen um 24 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West, in Gewitternähe gibt es teils stürmische Böen.

Am Donnerstag sind dann vielerorts Schauer und teils kräftige Gewitter zu erwarten, dabei kann es örtlich unwetterartigen, punktuell auch extremen Starkregen, Hagel und stürmische Böen geben. Die Temperaturen steigen bis 30 Grad, in Hochlagen sind Höchstwerte um 21 Grad zu erwarten. Abseits der Gewitter weht der Wind schwach bis mäßig.

Der Freitag zeigt sich zunächst stark bis wechselnd bewölkt oder heiter. Letzte Schauer ziehen im Tagesverlauf südostwärts ab, danach bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 26 Grad, auf Hessens höchstem Berg Wasserkuppe bei 17 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. dpa