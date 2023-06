Turmfalke für 2000 Euro auf Kleinanzeigenportal angeboten

Polizei ermittelt

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Hofgeismar (Landkreis Kassel) haben Ermittler einen Turmfalken gefunden. Zuvor sei ein Hinweis eines Tierschutzvereins beim Regierungspräsidium Kassel eingegangen, dass auf einem Kleinanzeigenportal im Internet ein Turmfalke für 2000 Euro zum Verkauf angeboten werde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Hofgeismar - Bei der Durchsuchung am Dienstag sei der streng geschützte Greifvogel in einem kleinen Käfig auf dem Balkon einer Familie gefunden worden. Dort sei er nach aktuellem Ermittlungsstand seit mindestens zwei Wochen eingesperrt gewesen. Laut Mitteilung wurde er in eine Falknerei gebracht. Das etwa zweijährige, männliche Tier sei zwar für gesund befunden worden. Ein Fachmann habe aber auch die Einschätzung abgegeben, dass es zur aktuellen Jahreszeit möglicherweise mit der Aufzucht von Jungtieren beschäftigt gewesen sein könnte, bevor es eingesperrt wurde. Auf Anraten des Falkners sei der Turmfalke in die Freiheit entlassen worden.

Die betroffene Familie gab laut Polizei bei der Durchsuchung an, der Vogel sei ihr zugeflogen. Die Ermittlungen, wer den Turmfalken zu Verkaufszwecken eingesperrt hat und somit in diesem Fall als Tatverdächtiger wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz und die Bundeswildschutzverordnung geführt wird, dauern demnach noch an. dpa