U20-Spielerin Wamser bei WM operiert

Teilen

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Wegen einer schweren Gesichtsverletzung muss die deutsche U20-Nationalmannschaft der Frauen bei der Weltmeisterschaft in Costa Rica auf Carlotta Wamser verzichten. Die 18 Jahre alte Angreiferin von Eintracht Frankfurt hat sich beim 3:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Neuseeland eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers zugezogen. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes vom Montag wurde sie inzwischen operiert.

Alajuela - Wamser war in der Partie unglücklich mit ihrer Mitspielerin und Vereinskollegin Madeleine Steck zusammengeprallt. Die deutsche Auswahl spielt am Mittwoch (01.00 Uhr MESZ/FIFA+) in Alajuela gegen Mexiko um den Einzug ins Viertelfinale. dpa