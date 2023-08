Über 35.900 zugewanderte Kinder an Hessens Schulen

Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

An Hessens Schulen werden mehr als 35.900 zugewanderte und geflüchtete Kinder und Jugendliche aus anderen Herkunftsländern in Intensivklassen unterrichtet. Das stellt einen historischen Höchststand dar, wie aus der Antwort des hessischen Kultusministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD hervorgeht. Allein in den vergangenen 16 Monaten wurden demnach mehr als 1000 Intensivklassen zusätzlich eingerichtet.

Wiesbaden - Aktuell sind laut Ministerium den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen über 2000 Intensivklassen zugewiesen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind demnach allein 16.100 von dort geflohene Kinder und Jugendliche in den hessischen Schulen aufgenommen worden. Zur Unterstützung der Lehrer im Bundesland wurden den Angaben zufolge 306 ukrainische Lehrkräfte eingestellt, die an insgesamt 285 öffentlichen Schulen tätig sind. dpa