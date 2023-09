Über 50.000 Besucher bei Musical „Robin Hood“ in Fulda

Teilen

Mark Seibert als Robin von Loxley singt während der Generalprobe von "Robin Hood - Das Musical". © Sebastian Gollnow/dpa

Das Stück mit Musik des irischen Popstars Chris de Burgh hat erneut für eine hohe Auslastung im Schlosstheater der Domstadt gesorgt. Nun geht die Saison zu Ende, die Show reist weiter nach München und Hameln.

Fulda - Die Neuauflage des Musicals „Robin Hood“ in Fulda haben in diesem Jahr über 50.000 Besucherinnen und Besucher gesehen. Das entspreche einer Auslastung von etwa 88 Prozent, teilte Peter Scholz, Geschäftsführer der Produktionsfirma Spotlight Musicals, am Freitag mit. Die diesjährige Spielzeit im Schlosstheater Fulda geht nach 84 Shows an diesem Sonntag zu Ende. Das Werk mit Musik des irischen Popstars Chris de Burgh und des deutschen Komponisten Dennis Martin dreht sich um den Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit, um Liebe und Tod.

Scholz zeigte sich über den Zuspruch in dieser Saison „sehr glücklich“, auch wenn die Zahlen etwas hinter denen des Vorjahres zurückblieben. Nach seinen Worten waren allerdings im vergangenen Jahr der Vorverkaufszeitraum und die Saison länger. Im Jahr 2022 lag den Angaben zufolge die Auslastung mit rund 110.000 Zuschauern bei etwa 95 Prozent.

Nach Fulda wird „Robin Hood“ im November bei einem Gastspiel am Deutschen Theater in München zu sehen sein und danach im Dezember zum Theater Hameln weiterziehen. dpa