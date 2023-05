Mit mehr als fünf Promille: Betrunkener E-Trike-Fahrer verursacht Unfall in Kronberg

Von: Jacob von Sass

In Kronberg verursacht ein alkoholisierter E-Trike-Fahrer einen Auffahrunfall. Die Polizei misst bei dem Täter mehr als fünf Promille.

Kronberg – Am Mittwochnachmittag (10. Mai) ereignete sich in Kronberg (Hochtaunuskreis) ein Auffahrunfall, bei dem ein nachfolgendes E-Dreirad gegen das Heck eines Autos fuhr. Der Fahrer des E-Trikes entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er kurz mit dem geschädigten Autofahrer gesprochen hatte. Die Polizei wurde von dem Autofahrer verständigt. Bei der Kontrolle des E-Dreirad-Fahrers in der Nähe seiner Adresse konnte festgestellt werden, dass dieser Alkohol getrunken hatte.

Unfall in Kronberg: Alkoholmessgerät an der Grenze

Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr auf der Frankfurter Straße aus Richtung Hainstraße kommend in Fahrtrichtung Sodener Stock. Die Einmündung der Jacques-Reiss-Straße war der Ort des Geschehens. Der geschädigte Autofahrer gab bei der Polizei an, dass der Unfallgegner nach Alkohol gerochen habe.

Ein Atemalkoholtest ergab überraschenderweise einen Wert von mehr als fünf Promille, was das Testgerät an seine technischen Grenzen brachte. Ein genauerer Wert muss nun durch einen Bluttest ermittelt werden. Der 43-jährige Unfallverursacher muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

