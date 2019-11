Mann springt in Bad Vilbel plötzlich aus Gebüsch und drückt junge Frau zu Boden

Eine junge Frau läuft in der Nacht von Bad Vilbel aus Richtung Gronau. Plötzlich kommt ein Mann aus dem Gebüsch und drückt sie zu Boden.

Bad Vilbel - Schreckensvorstellung für jede Frau: Ein Mann überfällt einen auf dem Heimweg. So geschehen in der Nacht zu Donnerstag (21.11.2019) in Bad Vilbel bei Frankfurt. Dort hat ein Mann einer Frau im Gebüsch am Fahrradweg an der Vilbeler Straße aufgelauert.

Eine 27-Jährige aus Niederdorfelden (Main-Kinzig-Kreis) ist in der Nacht zum Donnerstag auf dem Fahrradweg in Richtung Gronau unterwegs. Der unbekannte Mann kommt plötzlich aus seinem Versteck hervor, bedroht und attackiert sie körperlich, wie die Polizei berichtet.

Bad Vilbel: Mann attackiert Frau mitten in der Nacht

Der Überfall hat sich laut Polizei zwischen 0.20 Uhr und 0.30 Uhr zugetragen. Der Mann soll bei dem Überfall äußerst brutal vorgegangen sein. So soll er die Frau, nachdem sie ein Gespräch mit ihm verweigerte, zu Boden gedrückt haben. Doch die 27-Jährige konnte sich befreien und rannte davon, um an der Büdinger Straße einen Autofahrer anzuhalten, der sie mitgenommen hatte.

So beschreibt die Frau den Täter:

etwa 1,60 Meter groß

schwarze Haare und Vollbart

dunkle Jacke, helle Jeans

er soll Handschuhe getragen haben

Polizei Bad Vilbel bittet nach Angriff auf Frau um Mithilfe

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe, damit der Täter dingfest gemacht werden kann. Insbesondere sucht die Polizei den Autofahrer, der die Frau nach der Flucht vor dem Täter an der Büdinger Straße mitnahm. Erreichbar ist die Polizei Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/5460-0.

Kriminalität in Hessen geht insgesamt zurück

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.

Trotzdem kommt es immer wieder zu körperlichen Attacken. Bei einem anderen nächtlichen Angriff auf eine 53-jährige Frau in Frankfurt konnte sich das Opfer ebenfalls losreißen. Erschreckend: Der Täter ist wohl nur 14 Jahre alt.

tvd