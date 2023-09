Mann angeschossen und schwer verletzt – Polizei nennt Details

Von: Florian Dörr

In Hanau wird ein Mann von einem Unbekannten angeschossen und schwer verletzt. Der Täter ist flüchtig.

Update vom Mittwoch, 6. August, 10.24 Uhr: Nachdem am frühen Mittwochmorgen (6. September) ein Mann in Hanau-Großauheim angeschossen und schwer verletzt worden war, hat die Polizei weitere Details veröffentlicht.

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 5.20 Uhr in der Von-Brentano-Straße. Per Notruf alarmierte Streifenbesatzungen fanden einen 34 Jahre alten Mann mit Verletzungen im Bereich der Beine vor. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Nach Schüssen in Hanau: Täter soll mit VW Golf geflüchtet sein

Neue Informationen gibt es auch zum mutmaßlichen Fluchtwagen des Täters: Laut den Angaben des Geschädigten habe ein maskierter Unbekannter in seine Richtung geschossen, sei im Anschluss in einen VW Golf gestiegen und davongefahren. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß sein.

Die Hintergründe sind bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt und fragt nun im Rahmen der Zeugensuche:

Wer hat den Tathergang in Hanau-Großauheim beobachtet und kann Hinweise auf den Unbekannten geben?

Wer kann Hinweise auf den davonfahrenden Wagen geben?

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

Mann in Hanau angeschossen und schwer verletzt – Von maskiertem Unbekannten überfallen

Nach den Schüssen von Hanau-Großauheim werden Spuren gesichert. © 5vision.news

Erstmeldung vom Mittwoch, 6. August, 9.19 Uhr: Ein 34-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen (6. September) in Hanau angeschossen und schwer verletzt worden. Unklar ist bislang, ob er von einem oder mehreren Schüssen getroffen wurde. Nach Informationen der Reporter von 5vision.news wurde dem Mann in die Beine geschossen.

Sicher ist dagegen: Aufgeschreckte Anwohner hatten die Polizei alarmiert. Beamte fanden das Opfer daraufhin im Hanauer Stadtteil Großauheim.

Schüsse in Hanau-Großauheim – Anwohner rufen Polizei

Offenbar konnte der 34-Jährige bereits von der Polizei befragt werden: Demnach habe ein maskierter Unbekannter auf ihn geschossen und sei anschließend mit einem Auto geflohen.

Das Opfer wurde laut Angaben des Polizeisprechers sogleich in einem Krankenhaus operiert. Die Kripo begann nach den Schüssen in Hanau mit der Spurensicherung und sucht Zeugen für Hinweise auf den Täter und das Fluchtfahrzeug. (fd/dpa)

