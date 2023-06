Übergriff auf jüdische Besucher an Erinnerungsstätte

Ein Davidstern hängt an einer Wand im Gebetsraum einer Synagoge. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

An einer Frankfurter Erinnerungsstätte für Verbrechen aus der NS-Zeit ist es am Donnerstag nach Angaben der Stadtverwaltung zu einem antisemitischen Übergriff auf eine jüdische Besuchergruppe gekommen. Eine Gruppe Jugendlicher habe an der Stätte die Besucher zunächst mit Worten einzuschüchtern versucht. Dann sei eine Flasche geworfen worden, die nur knapp den Kopf einer Teilnehmerin der Besuchergruppe verfehlt habe, teilte die Stadt mit.

Frankfurt/Main - Der Polizei ist der Zwischenfall nach eigenen Angaben bekannt. Es werde wegen versuchter schwerer Körperverletzung ermittelt, sagte ein Sprecher. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.

Die Großmarkthalle, die mittlerweile auch Teil der neuen Europäischen Zentralbank ist, erinnert an die Deportation von Juden aus Frankfurt während der Zeit des Nationalsozialismus. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) äußerte sein Entsetzen und sagte: „Das ist völlig inakzeptabel, deshalb hat die Stadt auch Strafanzeige gestellt.“

Die Besuchergruppe war nach Angaben der Stadtverwaltung im Rahmen des städtischen Besucherprogramms für Kinder und Enkelkinder von in Frankfurt geborener Juden und von Menschen, die aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt wurden, zu Besuch an der Erinnerungsstätte. Der hessische Antisemitismusbeauftrage Uwe Becker (CDU) verurteilte die „Hemmungslosigkeit, mit der hier an der Gedenkstätte Juden antisemitisch beleidigt und angegriffen wurden“.

Marc Grünbaum, Vorstand der Jüdischen Gemeinde, erklärte: „Dies war kein blöder Jugendstreich, sondern Hass gegen als Juden erkennbare Besucher unserer Stadt.“ Die 25-köpfige jüdische internationale Besuchergruppe ist laut Stadtverwaltung noch bis diesen Dienstag (4. Juli) in Frankfurt. dpa