Übernahmen nach Ausbildung auf Rekordniveau

Arbeiter stehen auf einer Baustelle eines Wohngebäudes. © Soeren Stache/dpa-zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach ihrer betrieblichen Ausbildung sind im vergangenen Jahr drei von vier jungen Leuten in hessischen Betrieben übernommen worden. Die Übernahmequote von 75 Prozent sei ein Höchstwert, erklärte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag bei der Vorlage der regelmäßigen Betriebsbefragung (Panel) mit 950 Teilnehmern. Trotz der hohen Übernahmeaussichten entschieden sich nach Ansicht der Unternehmen zu wenige junge Menschen für eine Ausbildung.

Frankfurt/Main - Neun von zehn Betrieben berichteten von nicht besetzten Stellen, weil sich zu wenige Kandidaten beworben hätten.

2022 bildeten wieder mehr hessische Betriebe aus als in den beiden von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahren. Ihr Anteil stieg auf 27 Prozent. Im Baugewerbe kümmerten sich sogar 40 Prozent aller Betriebe um eigenen Nachwuchs. In der Gesamtwirtschaft durften allerdings gut die Hälfte (51 Prozent) der Betriebe gar nicht ausbilden, weil ihnen die entsprechende Qualifikation fehlt. Dies sei das zweite Jahr in Folge ein Höchstwert, berichtete das IAB. Vor allem Kleinstbetriebe sowie wirtschaftsnahe Dienstleister seien hier auffällig. Noch hinter dem Vorkrisen-Niveau lagen die Angebote zur Weiterbildung. dpa