Hochwasser und Überschwemmungen drohen: Amtliche Warnung für Hessen

Von: Sebastian Richter

Laut einer amtlichen Warnung drohen Überschwemmungen in Hessen. Grund dafür sind Unwetter, die sich über das ganze Bundesland verteilen.

Kassel – Auf die sommerlichen Temperaturen folgt in Hessen ungemütliches Wetter: In Hessen kann es am Montag (22. Mai) zu Überschwemmungen und Überflutungen kommen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Grund dafür sind „lokale Starkregenereignisse“.

In der Warnung, die auch vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geteilt wurde, heißt es wörtlich: „Vereinzelte Meldestufenüberschreitungen können nicht ausgeschlossen werden“.

In Hessen droht Hochwasser. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Unwetter in Hessen: Niederschläge könnten zu Überschwemmungen führen

Konkret komme es „ab Mittag wieder vermehrt zur Bildung von Schauern und Gewittern“, heißt es vom hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). Diese Niederschläge können teils kräftig ausfallen, so die Meldung weiter. Starkregen, stürmische Böen und kleinkörniger Hagel ist zu erwarten, „kleinräumig“ sind Unwetter mit heftigem Starkregen mit Niederschlägen von 30 Litern pro Quadratmetern möglich.

Lokal kann es zu „extrem heftigen Starkregen“ mit über 40 Litern pro Quadratmetern kommen, vereinzelt werden auch 60 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Die Hagelkörner können eine Länge von bis zu zwei Zentimetern erreichen.

Auch am Abend bleibt das Wetter ungemütlich: Erst im Laufe der Nacht zum Dienstag lassen die Gewitter nach. Wo genau die Unwetter zu Hochwasser führen könnten, lässt sich nicht vorhersagen. Die Bevölkerung soll die entsprechenden Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes beobachten. Aktuell (Stand: 15 Uhr) gilt noch eine solche Warnung für verschiedene Kreise in Hessen, darunter die Kreise Marburg-Biedenkopf, Waldeck-Frankenberg, Lahn-Dill und Odenwald. (spr)