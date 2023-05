Überwiegend heiteres Wetter am Wochenende in Hessen erwartet

Eine Bank steht unter einem Baum neben einem Rapsfeld. © Thomas Warnack/dpa

Die Menschen in Hessen können sich am langen Wochenende auf überwiegend heiteres Wetter mit wenig Regen freuen. Der Mittwoch beginnt zunächst wolkig mit örtlich etwas Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf wird es zunehmend heiter und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad und in höheren Lagen bei um die 11 Grad.

Offenbach - Für Donnerstag (Christi Himmelfahrt) rechnen die Meteorologen mit meist freundlichem sowie weiterhin niederschlagsfreiem Wetter. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad an Rhein und Main sowie bei 13 Grad in Hochlagen. Auch am Freitag bleibt es heiter bis sonnig und überwiegend trocken. Die Temperaturen klettern auf 18 bis 22 Grad, in Hochlagen sind 15 Grad zu erwarten. Am Samstag sind dann einzelne Schauer möglich, oft bleibt es aber auch weiterhin trocken. dpa