Umfrage in Osthessen: Was halten die Leute in der Corona-Pandemie von Silvester ohne Feuerwerk?

Verbot von Raketen und Böllern?

+ © Andreas Arnold/dpa Feuerwerk in Frankfurt an Silvester im vergangenen Jahr. Ob es das dieses Jahr so geben wird, ist wegen Corona fraglich. © Andreas Arnold/dpa

Wegen der Coronavirus-Pandemie fordern Innenpolitiker und Polizei-Gewerkschafter ein Böller-Verbot an Silvester. Die Fuldaer Zeitung hat in Osthessen nachgefragt, was die Menschen davon halten würden.