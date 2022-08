Umsatz und Aufträge bei Pfeiffer Vacuum auf Rekordniveau

Ein Mitarbeiter berarbeitet Rotorwellen für Turbopumpen in einem Werk in Aßlar. © Pfeiffer Vacuum Pressebild/dpa/Archivbild

Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum hat dank guter Geschäfte in allen Bereichen und Regionen einen Rekordumsatz erzielt. Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um fast 13 Prozent auf 225 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in Aßlar mitteilte. Neben einer hohen Nachfrage habe Pfeiffer Vacuum dabei auch von günstigen Wechselkurseffekten profitiert.

Aßlar - Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp 13 Prozent auf 28,7 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 20,4 Millionen Euro hängen und damit 2,5 Millionen mehr als im Vorjahr. Auftragseingang und -bestand erzielten im ersten Halbjahr jeweils Rekordsummen. Das Unternehmen, das auch die Halbleiterbranche beliefert, rechnet im zweiten Halbjahr mit einer etwas schwächeren Umsatzentwicklung, bestätigt aber seine Ziele für das laufende Jahr. dpa