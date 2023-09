Brombeer-Boom in Hessens Wäldern: Traurige Ursache steckt dahinter

Von: Erik Scharf

Die Brombeersträucher in Hessens Wäldern gedeihen prächtig. Doch ihr Wachstum könnte jungen Bäumen das Leben schwer machen.

Wetzlar – Liebhaber von Brombeeren stoßen momentan in den Wäldern Hessens auf reiche Ernte. Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund (Nabu) in Wetzlar klärt auf: „Das große Angebot liegt aber nicht am Wetter, sondern an den vielen Kahlschlagflächen in unseren Wäldern.“

Überall in Hessen erleben die Wälder schwere Zeiten., Förster sprechen schon seit Jahren von „dramatischen Zuständen“, hauptsächlich geschuldet durch Gewinnmaximierung. Wo einst noch auf großen Flächen FIchten standen, herrscht heute gähnende Leere. Zumindest für die Brombeeren bieten die kahlen Flächen laut Experten aber beste Voraussetzungen für die Entwicklung.

Brombeeren „können unbedenklich direkt gegessen werden, sofern ...“

Brombeeren, ähnlich wie Himbeeren, brauchen viel Licht zum Wachsen. Sobald die ersten Sträucher auf den kahlen Flächen emporragen, verschwinden die Brombeer- und Himbeersträucher wieder. Sie können jedoch, wenn sie eine bestimmte Größe erreichen, das Wachstum junger Bäume behindern. In Laubwäldern finden Brombeersträucher keinen Platz, da es dort zu schattig für sie ist.

Der Experte betont: „Die Beeren können unbedenklich direkt gegessen werden, sofern sie nicht am oder nahe am Boden wachsen.“ Der Grund dafür ist, dass sie in Bodennähe mit Tierexkrementen, wie zum Beispiel Fuchskot, verschmutzt sein könnten. Füchse markieren ihr Territorium auch mit Kot. Beim Verzehr von solchen kontaminierten Beeren könnten potenziell Eier des Fuchsbandwurms in den menschlichen Körper gelangen. (esa/dpa)

Zudem kommt es immer wieder vor, dass Menschen ihren Müll im Wald entsorgen und damit die Zerstörung der Umwelt beschleunigen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.