Unbekannter bedroht Supermarkt-Mitarbeiterin: Geld gestohlen

Teilen

Ein Einsatzwagen der Polizei fährt durch eine Stadt. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat in Limburg an der Lahn (Kreis Limburg-Weilburg) die Mitarbeiterin eines Supermarktes bedroht und ist mit Bargeld geflüchtet. Der Täter habe die Mitarbeiterin am frühen Donnerstagmorgen mit einem Messer bedroht und Geld gefordert, sagte eine Polizeisprecher. Nachdem die Frau ihm Geld gegeben hatte, sei der Mann zu Fuß geflohen.

Limburg an der Lahn - Die Polizei suchte zunächst erfolglos nach dem Mann, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Zudem wurden Stadtbewohner davor gewarnt, Anhalter mitzunehmen. Zur Höhe des gestohlenen Bargeld machte der Sprecher keine Angaben. dpa