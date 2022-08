Unbekannter stiehlt Planierraupe

Ein Unbekannter hat eine Planierraupe von einer Baustelle in Schmitten (Hochtaunuskreis) gestohlen. Während der Fahrt durch die Ortschaft beschädigte er ein am Straßenrand parkendes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend habe er die Planierraupe abgestellt und sei geflüchtet. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 4000 Euro und sucht Zeugen der Tat vom Samstagabend.