Unfall auf der A4: Auto kollidiert mit Lkw - Feuerwehr muss Autofahrer befreien

Auf der A4 bei Wildeck (Kreis Hersfeld-Rotenburg) ist es zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Ein Autofahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

Am Freitagmorgen (20.11.2020) kam es auf der A4 bei Wildeck zu einem Unfall .

bei Wildeck zu einem . Ein Autofahrer fuhr auf einen Lastzug auf und wurde schwer verletzt .

. Die Autobahn war zeitweilig voll gesperrt.

Wildeck - Zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Person ist es am Freitagmorgen (20.11.2020) gegen 3 Uhr auf der A4 zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach in Fahrtrichtung Westen gekommen.

Wie die Polizei an der Unfallstelle mitteilte, übersah der Fahrer eines Niederländischen Volvos vermutlich einen auf dem rechten Fahrstreifen vor ihm fahrenden Lastzug. Nach ersten Erkenntnissen krachte das Auto aus bisher ungeklärter Ursache fast ungebremst in das Heck vom Anhänger des Lastzuges, wobei der Fahrer des Volvos in seinem Fahrzeug verletzt eingeschlossen wurde.

Unfall auf der A4: Mehrere Kilometer Stau durch Vollsperrung

Ersthelfer betreuten den schwerverletzten Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die zur Unfallstelle alarmierte Feuerwehr aus Wildeck-Obersuhl musste zwei Türen des Volvos entfernen, um den Fahrer aus seiner misslichen Lage befreien zu können. Während der Rettungsarbeiten wurde der Fahrer durch den alarmierten Rettungsdienst und Notarzt betreut. Vom Rettungsdienst wurde der schwerverletzte Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

+ Auf der A4 bei Wildeck (Kreis Hersfeld-Rotenburg) kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastzug. Feuerwehr, Rettungskräfte, Notarzt und Polizei waren vor Ort. © TVnews-Hessen

Für die Rettungsarbeiten musste die A4 in Fahrtrichtung Westen voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Nachdem die Feuerwehr die Unfallstelle verlassen hatte, wurde der linke von zwei Fahrstreifen wieder freigegeben. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, am Volvo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (Yuliya Krannich)

Bereits im Oktober 2020 kam es zu einem schweren Unfall auf der A4 zwischen Wildeck und Friedewald: Mehrere Lkw-Fahrer verloren die Kontrolle über ihr Fahrzeug. *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.