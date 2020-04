Unfall auf A7: Mehrere Personen schwer verletzt - Es staut sich

Nach mehreren schweren Verkehrsunfällen auf der A7 zwischen Dreieck Fulda und Fulda Mitte staut sich der Verkehr - Rettungshubschrauber im Einsatz.

Fulda - Gegen 10.20 Uhr kam es heute (10.04.2020) auf der A7 zwischen dem Dreieck Fulda und Fulda Mitte in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der Insasse eines PKW schwer verletzt. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Landung des Rettungshubschraubers wurde die A7 in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt.

In der Folge kam es am Stauende zu einem weiteren schweren Unfall. Auch hier wurden zwei Personen schwer verletzt. Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Nähere Einzelheiten zu dem Unfallgeschehen könne derzeit noch nicht gemacht werden. Um nicht selbst in den Stau zu geraten, fährt man ab dem Dreieck Fulda über die U69.

Laut hessenschau.de ist ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung geprallt. Am Stauende gab es danach auf der A7 zwei Folgeunfälle, bei denen jeweils PKW auf LKW aufgefahren sind.

Deutschland: Unfallzahlen gehen zurück

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018. In den ersten elf Monaten des Jahres 2019 verloren insgesamt 211 Menschen ihr Leben im Straßenverkehr und damit drei weniger als von Januar bis November 2018, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden Mitte Januar mitteilte.

Auch bei den Verkehrsunfällen mit Verletzten und der Zahl der Verunglückten gab es nach Angaben der Statistiker einen Rückgang. In den ersten elf Monaten des Vorjahres seien 18.817 Unfälle mit Personenschaden registriert worden. Das seien 5,5 Prozent weniger als von Januar bis November im Jahr 2018 gewesen. Die Zahl der Verunglückten sei um 5,2 Prozent auf 24.907 Personen zurückgegangen. Das seien die niedrigsten Werte der letzten 30 Jahre gewesen, sagte ein Sprecher des Landesamtes.

