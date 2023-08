Unfall auf Bundesstraße: Lastwagen verliert Öl

Verkehr

+ © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild Ein Einsatzort der Polizei ist mit Flatterband abgesperrt. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Nach einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Langen hat ein Lastwagen eine größere Menge an Hydrauliköl verloren. Die Straße musste deshalb gesperrt werden. Wie die Polizei in Offenbach am Dienstag mitteilte, war ein 68 Jahre alter Fahrer am Nachmittag mit seinem Auto in Fahrtrichtung Mörfelden unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Langen - Dort kollidierte der Wagen seitlich mit dem Lkw. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer des Lastwagens blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Allerdings sei bei der Kollision die Ladung des Lasters verrutscht. Eine größere Menge an Erde und Hydrauliköl sei auf die Fahrbahn geraten, sagte ein Polizeisprecher. Im Zuge der Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße gesperrt. Die Vollsperrung dauerte bis zum Abend an. dpa