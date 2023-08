Langer Stau nach schwerem Unfall auf A3: Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Maibrit Schültken

Bei einem schweren Unfall am Donnerstag kollidieren zwei Fahrzeuge. Ein schwerverletzter Fahrer wird mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Frankfurt - Zwei Autos prallen auf dem Seitenstreifen gegeneinander, ein Rettungshubschrauber kreist über der A3 auf Höhe des Flughafens Frankfurt. Am Donnerstag (24. August) gegen 9 Uhr krachte ein VW Golf so heftig in ein schon fahruntüchtiges Auto auf dem Seitenstreifen, dass es sich mehrfach überschlug. Durch den Aufprall wurde es nach links geschleudert, kippte um und blieb auf der Seite liegen.

Die Ersthelfer konnten den verunfallten 72-Jährigen nicht aus dem Fahrzeug befreien. Stattdessen wendete die Feuerwehr hierzu hydraulische Geräte an. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei Frankfurt mitteilte, schwebe jedoch aktuell nicht in Lebensgefahr. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er dann ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt.

Der VW Golf kollidierte auf dem Seitenstreifen der A3 mit einem anderen Auto. © Felix Hirth

Schwerer Verkehrsunfall beim Frankfurter Flughafen - Stau auf der A3

Die A3 in Richtung Köln wurde nach dem Zusammenstoß für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Ein Rückstau von etwa 15 Kilometern war die Folge.

Der entstandene Sachschaden befinde sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Aktuell hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet, um den genauen Unfallhergang zu klären. (ms)

