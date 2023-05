Tödlicher Unfall: Zwei Menschen sterben bei Frontalcrash in Hessen

Von: Florian Dörr

Teilen

Ein Pritschenwagen und ein Pkw kollidieren bei einem Unfall nahe Marburg frontal. Zwei Menschen sterben, ein weiterer wird schwer verletzt.

Marburg - Tödlicher Unfall am Dienstag (16. Mai) im Kreis Marburg-Biedenkopf: Am Morgen kamen bei einer Kollision zwischen einem Pritschenwagen und einen Auto zwei Menschen ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Was genau war passiert? Gegen 9.30 Uhr befuhr ein Baustellenfahrzeug die B454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf. Ersten Erkenntnissen der Polizei in Marburg zufolge geriet der Pritschenwagen in den Gegenverkehr. Die Ursache dafür ist noch unklar. Sicher ist: Eine Person war an Bord. In entgegengesetzter Richtung war zeitgleich ein mit zwei Insassen besetztes Auto unterwegs. Es kam zum Unfall: Beide Fahrzeuge kollidierten frontal.

Tödlicher Unfall auf B454 im Kreis Marburg-Biedenkopf: Baustellenfahrzeug kommt in Gegenverkehr

Zwei Personen im Alter von 92 und 61 Jahren aus Neustadt, die im Pkw unterwegs waren, verstarben noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 21-jährigen Fahrer aus dem Pritschenwagen. Der aus Gladenbach kommende Mann kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft beziehungsweise der zuständige Richter ordnete eine Blutentnahme beim mutmaßlichen Unfallverursacher, die Sicherstellung seines Handys und der zwei Fahrzeuge sowie das Hinzuziehen eines Gutachters zur Rekonstruktion des Unfalls an.

Auch ein Polizeihubschrauber war nach dem tödlichen Unfall im Kreis Marburg-Biedenkopf im Einsatz. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Hubschrauber nach tödlichem Unfall auf B454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf im Einsatz

Auch ein Hubschrauber war bei dem tödlichen Unfall auf der B454 im Kreis Marburg-Biedenkopf im Einsatz: Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen überflog der Polizeihelikopter den Unfallort. Nach Abschluss der Arbeit des Gutachters kümmerten sich Abschleppunternehmen um die völlig zerstörten Unfallfahrzeuge.

Die B454 ist derzeit (Stand: 13.10 Uhr) noch für die laufenden Aufräumarbeiten gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zur Fahrweise des Prischenwagens machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 zu melden. (fd)

Auch ein anderer Unfall in Hessen beschäftigt die Ermittler: Auf der B252 zwischen Frankenberg und Korbach ist am Montagnachmittag (15. Mai) ein Pkw gegen einen Lkw mit Holzabfällen geprallt. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.