Dach abrasiert: Corvette-Fahrer bei Unfall auf der Autobahn schwer verletzt

Auf der A67 bei Gernsheim in der Nähe von Darmstadt kommt es zu einem schweren Unfall mit einer Corvette. Der Fahrer überlebt schwer verletzt.

Schwerer Unfall im Landkreis Groß-Gerau auf der A67 bei Darmstadt

Die Corvette wird total zerstört

Gernsheim – Ein Sportwagenfahrer ist im Landkreis Groß-Gerau bei einem Unfall am Donnerstag, 27. Februar, knapp mit dem Leben davongekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 69-Jährige um 21 Uhr mit seiner Corvette die A67 von Darmstadt in Richtung Mannheim, als er wegen noch ungeklärter Umstände von der Straße abkam.

+ Unfall mit einer Corvette auf der A67 bei Gernsheim in der Nähe von Darmstadt: Der Fahrer wurde schwer verletzt. © Keutz TV News

Unfall A67 bei Darmstadt: Corvette schießt unter Leitplanke durch

Zwischen den A67- Ausfahrten Gernsheim und Lorsch prallte die weiße Corvette gegen eine Leitplanke. Durch die niedrige Höhe des Sportwagens hielt die Leitplanke den Wagen allerdings nicht auf. Die Corvette schoss darunter hindurch. Das Dach des Sportwagens wurde bei dem Crash komplett abgerissen. Die Corvette rollte nach dem Aufprall noch einige Meter weiter und kam dann am Abhang unterhalb der Leitplanke am Rande eines kleinen Wäldchens zum Stehen.

Corvette-Fahrer überlebt auf wundersame Weise den Unfall auf der A67 bei Darmstadt

Der Fahrer derCorvette hatte noch Glück. Trotz des abgerissenen Dachs überlebt der Senior aus Speyer den Unfall auf der A67 bei Darmstadt. Die Leitplanke sei bei dem Aufprall nach oben gebogen worden, erläuterte ein Sprecher der Polizei. Dadurch sei die Fahrgastzelle nicht zerstört worden. Diese Art von Unfall habe es bei derart niedrig liegenden Corvette-Sportwagen schon in der Vergangenheit häufiger gegeben.

+ Unfall mit einer Corvette auf der A67 bei Gernsheim in der Nähe von Darmstadt: Der Fahrer wurde schwer verletzt. © Keutz TV

Unfall auf A67: Frisch importierte Corvette bei Gernsheim komplett zerstört

Der Fahrer der Corvette wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nahe Gernsheim eingeliefert. An dem Sportwagen entstand ein Totalschaden. Nach Angaben der Polizei hatte der 69-jährige Fahrer den Sportwagen erst kürzlich aus dem Ausland importiert. Zusammen mit dem Schaden an der Leitplanke beläuft sich der Schaden auf der A67 in Gernsheim auf 25.000 Euro.

Grund für Corvette-Unfall auf A67 bei Darmstadt noch unklar

Die Polizei konnte die genauen Umstände des Unfalls auf der A67 bei Darmstadt bislang nicht ermitteln. An dem Nachmittag hatte es allerdings einen Wintereinbruch gegeben. Die A67 in Gernsheim bei Darmstadt war schneebedeckt. Die rechte Fahrbahn der A67 von Darmstadt Richtung Mannheim musste aufgrund der Aufräumarbeiten kurz gesperrt werden.

Von Philipp Zettler

