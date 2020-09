Unfall auf Kreuzung: 15-jähriges Mädchen wird lebensbedrohlich verletzt

Nach einem schweren Unfall in Ginsheim-Gustavsburg schwebt ein 15-jähriges Mädchen in Lebensgefahr. Die Jugendliche wurde von einem Auto angefahren.

In Ginsheim-Gustavsburg ist es zu einem schweren Unfall gekommen

Ein 15-jähriges Mädchen wurde dabei lebensbedrohlich verletzt

Mit einem Gutachter soll der Unfallhergang geklärt werden

Ginsheim-Gustavsburg – Ein 15 Jahre altes Mädchen wurde am Mittwoch (9. September 2020) gegen 13.30 Uhr bei einem schweren Unfall in Ginsheim-Gustavsburg lebensbedrohlich verletzt. Die Jugendliche wurde im Kreuzungsbereich Bouguenais-Allee/Rheinstraße/Dresdener Straße vom Opel Ampera einer 55-jährigen Frau aus Ginsheim-Gustavsburg angefahren. Das teilt das Polizeipräsidium Südhessen mit.

+ Ein Hubschrauber brachte das lebensgefährlich verletzte Mädchen ins Krankenhaus. © Keutz TV-News

Nach dem Unfall wurde das Mädchen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Um das Mädchen ins Krankenhaus zu bringen, wurde laut Polizei ein Rettungshubschrauber angefordert. Hierfür musste der Kreuzungsbereich kurzfristig voll gesperrt werden. Nun will die Polizei klären, wie der Unfall passieren konnte. Nach ersten Erkenntnissen lief die 15-Jährige aus Bischofsheim an einer Fußgängerampel an der Bouguenaisallee in Richtung Dresdener Straße als es zum Zusammenstoß kam. Die Autofahrerin soll von der Rheinstraße kommend in Richtung Gustavsburg unterwegs gewesen sein.

Besonders die Frage, wer die rote Ampel nicht beachtet haben könnte, soll geklärt werden. Dafür hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt nach Angaben der Polizei einen Gutachter beauftragt. Für die Unfallaufnahme hat die Polizei die Straße von Ginsheim nach Gustavsburg einseitig gesperrt. (kke, jes)