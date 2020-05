Unfall vor der Haustür: Kind von Auto angefahren

Bei einem Unfall im Kreis Hersfeld-Rotenburg wurde ein Kind verletzt. Ein Mädchen war auf einem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Autofahrer übersehen.

Unfall im Kreis Hersfeld-Rotenburg in der Region Kassel

in der Region Mädchen war auf dem Fahrrad unterwegs

Autofahrer übersah das Kind und erfasste es

Obersuhl - Am Mittwochabend (27.05.2020) wurde gegen 17.20 Uhr ein Mädchen (12) auf dem Fahrrad im Hessenweg in Obersuhl in der Region Kassel von einem PKW angefahren.

Unfall bei Kassel: Kind vor der Haustür angefahren

Nach bisherigen Informationen ist das Mädchen mit dem Fahrrad vom elterlichen Hof auf die Straße gefahren und wurde dort von einem Auto erfasst, der den Hessenweg in Richtung Eisenacher Straße befuhr. Das Kind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in der Region Kassel gefahren.

Unfall in Deutschland: Zahlen gehen zurück

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im Jahr 2019 sind in Deutschland nach Informationen des Statistischen Bundesamtes insgesamt 3.059 Menschen ums Leben gekommen. Das sind 216 Todesopfer oder 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr 2018. Damit erreichte die Zahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren.

Unfallzahlen in Hessen gehen ebenfalls zurück

2019 ist es zu etwas mehr Unfällen auf Hessens Straßen gekommen, allerdings forderten die Unfälle weniger Todesopfer. In Hessen kamen im Jahr 2019 bei Unfällen 224 Menschen ums Leben, das sind 15 weniger als im Jahr 2018. Das hessische Innenministerium registrierte laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur 149.440 Unfälle im Jahr 2019, ein Anstieg von 1,7 Prozent im Vergleich zu 2018.

Den stärksten prozentualen Rückgang der Verkehrstoten 2019 in Deutschland gab es bei den Motorradfahrern. Insgesamt starben bei Unfällen mit Motorrädern 105 oder 15,1 Prozent weniger Menschen.

