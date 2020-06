Motorrad-Unfall: Fahrer stürzt in Graben und verletzt sich schwer

Bei einem Motorrad-Unfall in Malsfeld (Region Kassel) ist ein Mann am Sonntag schwer verletzt worden.

Elfershausen/Malsfeld (Region Kassel) - Am Sonntagmorgen ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Elfershausen/Malsfeld im Schwalm-Eder-Kreis (Region Kassel) schwer verletzt worden. Am sogenannten Elfershäuser Kreuz, zwischen den beiden Malsfelder Ortsteilen Ostheim und Elfershausen (Schwalm-Eder-Kreis) stürzte der Fahrer von seinem Motorrad.

Unfall in Malsfeld bei Kassel: Motorradfahrer schwer verletzt

Die Strecke in Richtung Dagobertshausen nahe Kassel wurde vor einigen Monaten für den gesamten Verkehr gesperrt, da sich im Kreuzungsbereich immer wieder schwere, und sogar tödliche Unfälle ereignet hatten.

Bei dem Unfall am Sonntagmorgen stürzte der Fahrer von seinem Motorrad. Der 61-jährige Mann hatte versucht im Einmündungsbereich der Kreuzung in Elfershausen/Malsfeld (Region Kassel) mit seinem Motorrad an einem Betonpoller, der die Straße versperrt, vorbeizufahren.

Motorrad-Unfall nahe Kassel: Mann stürzt in Graben

Dabei blieb er mit seinem Koffer, der hinten rechts an dem BMW-Motorrad angebracht war, an dem Beton-Absperrklotz hängen. Er stürzte dann mit seinem Motorrad in einen etwa einen Meter tiefen Graben neben der Fahrbahn. Bei dem Unfall nahe Kassel verletzte er sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich.

Der 61-Jährige war mit einer Gruppe von 6 Motorradfahrern aus dem Kreis Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) auf dem Rückweg von Bebra über Kassel in die Heimat. Die anderen Fahrer und eine vorbeikommende Autofahrerin hielten sofort an. Sie leiten an der Unfallstelle Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und alarmierten den Rettungsdienst.

Unfall: Mann mit schweren Verletzungen ins Klinikum Kassel gebracht

Der Fahrer wurde vom Notarzt und einem Rettungsteam des DRK aus Melsungen, an der Unfallstelle versorgt. Der Verletzte wurde mit Schulterverletzungen in einem Rettungswagen mit Notarztbegleitung in das Klinikum nach Kassel gebracht.

Seit der Sperrung war es an der Kreuzung in Elfershausen/Malsfeld (Region Kassel) nicht mehr zu Unfällen gekommen. Der Unfall am Sonntagmorgen passt nicht in das Schema der bisherigen Unfälle, die alle durch Missachtung der Vorfahrtsregelungen entstanden waren.

Von Helmut Wenderoth

