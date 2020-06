Lkw rast in Stauende - Mutter und Tochter (11) schwer verletzt

Auf der B3 bei Bad Zwesten ist ein Lkw in ein Stauende gerast. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Oberurff/Bad Zwesten - Zu einem schweren Auffahrunfall kam es am frühen Dienstagnachmittag nahe Bad Zwesten (Schwalm-Eder-Kreis) auf der B3. Ein Lkw raste in Höhe Oberurff in das Ende eines Staus.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer, glücklicherweise aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Lkw-Fahrer hatte den verkehrsbedingt stehenden Verkehr übersehen und krachte in das Stauende.

Eine Person musste nach dem Unfall mit einem Lkw auf der B3 von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Bundesstraße B3 von Jesberg in Richtung Bad Zwesten. Kurz vor Oberurff, in Höhe der Aussiedlerhöfe, beabsichtigte dieser, die Bundesstraße nach links zu verlassen.

Eine dahinter fahrende 67-jährige Frau aus Jesberg sowie eine weitere Verkehrsteilnehmerin aus Marburg bremsten ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand ab. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Wismar erkannte offenbar die Situation zu spät und krachte der Marburgerin trotz Vollbremsung ins Heck.

Die Marburgerin, welche mit ihrer 11-jährigen Tochter unterwegs war, wurde durch den heftigen Aufprall des Lkw auf das Fahrzeug der Jesbergerin geschoben.

Während der Lkw-Fahrer sowie die Jesbergerin unverletzt blieben, wurden beide Marburgerinnen bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Aufgrund des Verletzungsmusters der beiden Marburgerinnen wurde nach dem Unfall eine patientenschonende Rettung vorgenommen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten dazu hydraulische Geräte ein.

Beide Patientinnen, Mutter und Tochter, wurden nach dem Lkw-Unfall durch den Rettungsdienst nach Marburg gebracht.

+ Bei einem Unfall auf der B3 nahe Bad Zwesten sind zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Lkw krachte in ein Stauende. © Mark Pudenz

Ob der abbiegende Verkehrsteilnehmer, welcher den Verkehr zum Stillstand brachte und verbotswidrig abbiegen wollte, den Unfall auf der B3, an dem ein Lkw beteiligt war, nicht bemerkt hatte, konnte bisher nicht ermittelt werden.

Neben der Polizei, zwei Rettungswagen und einem Notarzt waren die Feuerwehr Bad Zwesten, Oberurff-Schiffelborn und Niederurff mit insgesamt 60 Einsatzkräften, darunter auch fünf Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, nach dem Lkw-Unfall im Einsatz.

Die B3 war für rund eineinhalb Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Den Schaden, der durch den Unfall mit einem Lkw entstanden ist, beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro. (mpu) Auf der B3 in der Nähe von Fuldatal (Landkreis Kassel) gab es einen schwerer Unfall. Ein Auto ist ausgebrannt. Die Insassen des Wagens sind verschwunden.