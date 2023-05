Unfall mit drei Autos auf der B7: Frau tödlich verunglückt

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos auf der B7 bei Kassel ist eine Fahrerin tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen war die 67-Jährige mit ihrem Wagen am Montagabend in Richtung Calden unterwegs und überholte mehrere Autos, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Eine Autofahrerin kam der Frau mit ihrem Wagen entgegen. Die 20-Jährige konnte ausweichen, indem sie ihr Auto in den Straßengraben lenkte.

Grebenstein - Der nachfolgende 51-jährige Fahrer konnte mit seinem Wagen nicht mehr ausweichen und die beiden Autos stießen zusammen. Die 67-Jährige starb am Unfallort. Der 51-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 20-Jährige blieb unverletzt. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei rund 21 500 Euro. Die B7 war mehrere Stunden gesperrt. dpa