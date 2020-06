Bei einem Unfall nahe Haina verletzen sich zwei Männer schwer. Der Wagen der Verunfallten prallt gegen einen Baum und überschlägt sich. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Mohnhausen-Haina - Zwischen Römershausen (Stadtteil von Gladenbach) und Mohnhausen (Ortsteil von Haina) kam es am Sonntagabend (07.06.2020) zu einem schweren Unfall. Ein Wagen fuhr etwa gegen 22.05 Uhr aus Richtung Römershausen über die L3073 in Richtung Mohnhausen.

„Er ist dann nach rechts auf den Grünstreifen geraten und hat vermutlich zu stark gegengesteuert“, erklärte einer der zuständigen Polizeibeamten. Der Wagen sei dann auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen Straßenbaum geprallt, bevor er in die Böschung geraten sei, sich überschlagen habe und in der Wiese auf dem Dach zum Liegen gekommen sei.

Unfall bei Haina: Fahrer und Beifahrer schwer verletzt

Als Erstes trafen die DRK-Rettungskräfte aus Frankenberg an der Einsatzstelle ein. Kurz darauf folgte Joachim Gatzke, der Gemeindebrandinspektor der Gemeinde Haina (Kloster). Er war der Einsatzleiter bei diesem schweren Unfall und schilderte dem Reporter vor Ort seine ersten Eindrücke: „Ich kam nur wenige Minuten nach dem Rettungsdienst an und einer der Verletzten, der Beifahrer (17) aus Gemünden, lag zu dieser Zeit bereits neben dem Wagen“. Der Fahrer (19) aus Gemünden aber habe noch kopfüber in seinem Gurt gehangen und sei im Bereich des Lenkrades eingeklemmt gewesen.

Die Feuerwehren aus der Gemeinde Haina (Kloster), Ortsteilwehren, Löhlbach und Gemündender rückten zu dem Unfall nahe Haina aus. Mit einer Patientenschonenden Rettung haben die Feuerwehrleute den Fahrer aus dem Unfallwrack befreit.

Unfall bei Haina: Nach Einsatz - Ein verletzter Feuerwehrmann

Darüber hinaus wurde das auslaufende Öl abgestreut, die Unfallstelle ausgeleuchtet, die Straße gesperrt und der Brandschutz an der Unfallstelle sichergestellt. Der durch den Unfall zerstörte Zaun wurde so gut es ging wieder hergerichtet, die Straße von dem aufgewühlten Erdreich, einigen Ästen und Dreck bereinigt. Außerdem wurde eine Wiese ausgeleuchtet: Wenige Minuten später kreist „Christoph Gießen“ über der Einsatzstelle. Der Hubschrauber landet in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle.

Währenddessen wird der verletzte Fahrer versorgt und später mit dem Hubschrauber in Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Polizeibeamten vor Ort sichern Spuren und Beweise, klären die Personalien der beiden Verunglückten ab und kümmern sich um die Angehörigen.

Zum Abschluss des circa zweistündigen Einsatzes nahe Haina weist Gemeindebrandinspektor Gatzke noch auf einen verletzten Feuerwehrmann hin: Dieser sei an der unwegsamen Einsatzstelle zu Fall gekommen, und habe sich das Handgelenk, oder den Unterarm gebrochen.

Von Matthias Böhl (112-Magazin) und Jennifer Greve

