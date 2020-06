Unfall im Kreis Waldeck-Frankenberg: Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt - Polizei fordert Gutachter an

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 50-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße nahe Bad Arolsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Zur Klärung der Unfallursache hat die Polizei einen Gutachter angefordert.

Bad Arolsen / Volksmarsen - Lebensgefährliche Verletzungen hat am Freitagabend (26.06.2020) um 23.45 Uhr ein 50-Jähriger bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6 nahe Bad Arolsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) erlitten. Laut Berichten der Polizei war er mit seinem Fahrrad von Lütersheim kommend in Richtung Neu-Berich unterwegs.

Unfall im Kreis Waldeck-Frankenberg: Unfallhergang weitestgehend unklar

Wie es im Detail zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Fest steht, das ein 18-jähriger Fahranfänger aus der Dorfstraße heraus von Lütersheim (Kreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen) auf der Kreisstraße 6 weiterfuhr und zirka 170 Meter vom Dorfrand entfernt einen Radfahrer vor sich auftauchen sah.

Da zum selben Zeitpunkt ein Lkw aus Richtung Neu-Berich die Kreisstraße 6 in Richtung Lütersheim (Nahe Bad Arolsen in Nordhessen) befuhr, musste der geplante Überholvorgang des 18-Jährigen abgebrochen werden. Eine Vollbremsung brachte nicht den gewünschten Erfolg, sodass der Bad Arolser seinen Peugeot nach rechts in den Straßengraben lenkte.

Unfall im Kreis Waldeck-Frankenberg: Fahrradfahrer wurde durch die Luft geschleudert

Eine Kollision mit dem Fahrradfahrer konnte aber nicht verhindert werden. Mit der Frontpartie seines Peugeot lud der 18-Jährige den Radfahrer auf - dieser wurde bei dem Unfall durch die Luft geschleudert und blieb auf dem Asphalt liegen. Sein Mountainbike, an dem das Licht bei Eintreffen der Rettungskräfte noch brannte, wurde dabei völlig zerstört.

Obwohl der Fahrradfahrer einen Helm trug, konnte der Notarzt schwerste, multiple Verletzungen bei dem 50-Jährigen feststellen. Nach der Stabilisierung durch die Retter wurde der Verletzte nach Bad Arolsen (Nordhessen) ins Krankenhaus gebracht. Derzeit (9 Uhr) kämpfen die Ärzte weiterhin um das Leben des 50-Jährigen.

Unfall im Kreis Waldeck Frankenberg: Polizei fordert Gutachter an

Aufgrund der Schwere der Verletzungen forderte die Polizei einen Gutachter an, der den Hergang des Unfalls nahe Bad Arolsen (Kreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen) rekonstruierte, das dauerte bis 3.15 Uhr am Samstagmorgen (27.06.2020). Unterstützt wurden die Rettungskräfte und die Polizei von der nachalarmierten Feuerwehr. Der stellvertretende Stadtbrandinspektor der Arolser Wehr Artur Berger rückte mit 12 Einsatzkräften an und leuchtete die Einsatzstelle aus. Gegen 3.20 Uhr rückten die Ehrenamtlichen wieder ab. (Helena Gries mit 112-magazin)

