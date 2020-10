Tödlicher Unfall auf der Landstraße: Fußgänger von Autofahrerin erfasst

Auf einer Landstraße zwischen Bad Homburg und Hanau kommt es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall. Ein Fußgänger wird von einem Auto erfasst und stirbt noch an der Unfallstelle.

Schöneck/Main-Kinzig-Kreis - Bei einem Unfall in Schöneck-Oberdorfelden im Main-Kinzig-Kreis ist am Dienstagabend (06.10.2020) ein Fußgänger tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der 47 Jahre alte Mann am rechten Fahrbahnrand der Landstraße in Richtung Kilianstädten unterwegs, als das Auto einer 37-jährigen Fahrerin ihn erfasste. Sie war in der gleichen Richtung unterwegs.

Der Fußgänger schlug nach Polizeiangaben auf das Auto auf und wurde anschließend in den Straßengraben geschleudert. Er wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Warum der Mann zu Fuß auf der L3008 zwischen Hanau und Bad Homburg unterwegs war ist nicht bekannt. Nähere Informationen zum Unfallhergang machte die Polizei bislang nicht. Sie hofft auf weitere Zeugenaussagen.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.05 Uhr am Dienstagabend. Die Landstraße 3008 war aufgrund von Bergungsarbeiten noch bis etwa 23.40 Uhr gesperrt. Vor Ort wurde außerdem ein Unfallsachverständiger mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt.

Tödlicher Unfall auf der Landstraße: Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet und noch nicht bei der Polizei ausgesagt haben, sich bei der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181-43020 zu melden. iwe