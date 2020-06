Unfall im Schwalm-Eder-Kreis: Frau verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Eine schwer verletzte Person und ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B3 im Schwalm-Eder-Kreis im Norden von Hessen.

Gilserberg - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Schwalmstadt im Norden von Hessen ist am Samstagnachmittag (27.06.2020) eine Frau schwer verletzt worden. Sie war auf der B3 zwischen Gilserberg und Lischeid unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Unfall im Schwalm-Eder-Kreis: Mann übersieht den Wagen der 45-Jährigen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 62-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Lahnau zunächst die Landstrasse von Heimbach in Richtung B3 im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis. Beim Versuch, nach links auf die Bundesstraße in Richtung Gilserberg aufzufahren, übersah der Mann vermutlich den Wagen der 45-jährigen Frau aus Wohratal, welche auf der B3 in Richtung Marburg in Hessen unterwegs war. Die Frau krachte dem Senior frontal in die Beifahrerseite.

Mit schweren, aber glücklicherweise keinen lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde sie durch den Rettungsdienst und einem Notarzt in das Klinikum Schwalmstadt gebracht. Der 62-jährige Unfallverursacher sowie seine 60-jährige Begleiterin wurden durch die Wucht des Zusammenpralls mit ihrem Fahrzeug an den gegenüberliegenden Straßenrand geschleudert. Beide Insassen blieben nahezu unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Höhe von 10.000 Euro.

Unfall im Schwalm-Eder-Kreis: Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Bei dem Unfall im Schwalm-Eder-Kreis im Norden von Hessen im Einsatz waren insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gilserberg und Lischeid, die First Responder Gilserberg, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizei aus Schwalmstadt. Die Bundesstraße 3 war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für den Verkehr voll gesperrt. (mpu)

