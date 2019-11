Mercedes überschlägt sich auf der A66 - Frau schwer verletzt 

Vollsperrung

Bei einem Unfall auf der A66 musste eine schwer verletzte Frau mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Auf der A66 kam es in der Nähe von Kelkheim am Mittwochnachmittag (20.11) zu einem schweren Unfall. Dabei wurde eine 31-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste.