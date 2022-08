BMW kracht gegen Baum - Fahrer und Beifahrer schwer verletzt

Von: Erkan Pehlivan

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Lautertal im Vogelsbergkreis sind ein Autofahrer und sein Beifahrer schwer verletzt worden.

Lautertal - Am Donnerstagabend (11. August) hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 3163 zwischen Meiches und Dirlammen im hessischen Vogelsbergkreis ereignet. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Osthessen war der Unfallverursacher mit seinem BMW auf der L 3163 aus Richtung Dirlammen kommend in Richtung Meiches unterwegs.

Dabei war der Wagen zunächst aus ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und prallte schließlich mit der Beifahrerseite gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Um diesen Baum wurde der BMW augenscheinlich aufgrund der Wucht des Aufpralls herumgeschleudert und kam dort anschließend zum Stehen.

Ein Rettungswagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolbild). © Marcel Kusch/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Schwerer Unfall in Lautertal (Vogelsbergkreis): Gutachter untersucht Unfallursache

Der 41-jährige Fahrer des Wagens wurde durch den Zusammenstoß mit dem Baum aus dem Fahrzeug herausgeschleudert. Der Beifahrer war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Beide Männer wurden anschließend schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Inzwischen beschäftigt sich ein Gutachter in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen mit dem Unfall. Zur Klärung der Frage, ob eventuell verkehrsbeeinflussende Substanzen bei dem Fahrer eine Rolle gespielt haben könnten, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen eine Blutentnahme angeordnet. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. (Erkan Pehlivan)

