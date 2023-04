E-Porsche-Fahrer rast ungebremst in Lkw auf Autobahn und stirbt noch am Unfallort – Wrack völlig zerfetzt

Von: Yuliya Krannich

Teilen

Bei einem schweren Unfall auf der A5 am Hattenbacher Dreieck kommt ein Mann ums Leben. Er krachte mit seinem Wagen ins Heck eines Lkw.

Alsfeld/Kirchheim – Am Dienstagabend (25. April) ist es gegen 16.30 Uhr auf der A5 zwischen Alsfeld (Vogelsbergkreis) und dem Hattenbacher Dreieck zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 71-jährige Fahrer eines Taycan kurz vor dem Hattenbacher Dreieck auf der rechten Abbiegespur in Richtung Fulda. Auf der mittleren Fahrspur staute sich der LKW-Verkehr in Richtung Kirchheim.

Aus ungeklärter Ursache krachte der Porsche ungebremst in das Heck eines stehenden Sattelzuges. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Porsche völlig zerfetzt, wobei die Fahrerseite völlig aufgerissen wurde und kam neben dem Sattelzug zum Stehen. Wie der Fahrer des Sattelzuges später erzählte, verspürte er einen Aufschlag und einen lauten Knall.

Porschefahrer stirbt bei Unfall auf A5 am Hattenbacher Dreieck

Der LKW-Fahrer stieg aus und eilte zum Porsche, um dem Fahrer zu helfen, erkannte aber, dass für den Mann jede Hilfe zu spät kam. Verkehrsteilnehmer setzten einen Notruf ab und gaben das Kennzeichen des Porsches durch. Durch dieses umsichtige Handeln der Ersthelfer bekam die Feuerwehr aus Kirchheim, die zur Unfallstelle alarmiert wurde, bereits auf der Anfahrt von der Leitstelle die Rettungskarte für den Elektro-Porsche übermittelt, um das Fahrzeug stromlos zu schalten.

Der Fahrer eines Porsche starb bei einem Unfall auf der A5 © Yuliya Krannich/TVnews-Hessen

Eine Notärztin, die wenig später an der Unfallstelle eintraf, konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Der Fahrer des Sattelzuges erlitt einen Schock, wollte aber die Unfallstelle nicht verlassen. Der Auflieger des Sattelzuges und der Porsche wurden nach der Unfallaufnahme durch einen Sachverständigen abgeschleppt. An der Unfallstelle bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern.

Auf der A5 bei Bensheim fuhr vor Kurzem ein Auto auf einen Lkw. Tage nach dem Unfall ist ein schwer verletztes Kind verstorben.