Ungemütliches Wetter in Hessen zum Start in die neue Woche

Viel Wind, kurze Gewitter und Regen erwartet die Menschen in Hessen zum Start in die neue Woche. Am Montag weht stärkerer Wind im Westen, dazu sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach Schauer und kleinere Gewitter voraus. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad, in Hochlagen zwischen 8 und 10 Grad. Im Bergland seien stürmische Böen möglich.

Offenbach - In der Nacht zum Dienstag regne es weiterhin aus dichten Wolken mit vereinzelten Gewittern. Die Temperaturen kühlen dazu auf sechs bis null Grad ab. Auch am Dienstag bleibt das Wetter laut der Meteorologen ungemütlich, aber weniger windig. Der Himmel sei wechselnd bewölkt, dazu gebe es hier und da Schauer oder schauerartigen Regen. An den höchsten Punkten von Rhön und Taunus vermische sich der Regen mit Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen neun und zwölf Grad, im Bergland zwischen vier und sieben Grad. dpa