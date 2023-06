„Unser Dorf hat Zukunft“: Besuch der Bewertungskommission

Die Bewertungskommission von „Unser Dorf hat Zukunft“ an einem Generationen-Begegnungshaus. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Zwei hessische Orte haben sich für das Finale im bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ qualifiziert: Ebersburg-Weyhers in Osthessen und Hünfelden-Mensfelden in Mittelhessen. Beiden Gemeinden stattet die Bewertungskommission jetzt ein Besuch ab. Den Auftakt machte an diesem Mittwoch Ebersburg-Weyhers (Landkreis Fulda), einen Tag später reist die Kommission in den Kreis Limburg-Weilburg.

Ebersburg - „Es ist ein aufregender Tag für uns“, sagte der Bürgermeister von Ebersburg, Benjamin Reinhart (parteilos) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Schon der Gewinn beim vorausgegangenen Regional- und Landesentscheid sei ein „absolutes Plus“ für den Ortsteil Weyhers gewesen, habe große Aufmerksamkeit und obendrein 12.000 Euro an Preisgeldern gebracht. Sollte bei dem laufenden Bundeswettbewerb jetzt noch eine weitere Ehrung herausspringen, wäre das ein „Sahnehäubchen“, sagte Reinhart weiter. Wie die Gelder verwendet werden sollen, überlege die Dorfgemeinschaft gemeinsam mit den Vereinen.

Neben Entwicklungskonzepten beurteilen die Juroren wirtschaftliche, soziale, kulturelle sowie ökologische Aspekte, mit denen die Dorfgemeinschaften zu einem attraktiven Leben in ihren Orten beitragen. Im diesjährigen Finale gehen 22 Dörfer ins Rennen. Insgesamt hatten sich laut Ministerium über 1100 Dörfer beworben. Die ausgezeichneten Dörfer sollen am 30. Juni bekanntgegeben werden. Die Teilnehmer erhalten eine Urkunde, ein Ehrungsschild und Preisgelder. Für die Goldmedaille erhalten die Dörfer 15.000 Euro, für Silber 10.000 Euro und für Bronze 5000 Euro.

Mit dem Wettbewerb will das Ministerium nach eigenen Angaben gemeinsam mit den Ländern und Verbänden ein Zeichen für das Ehrenamt und die Vielfalt der ländlichen Räume setzen. Alle drei Jahre werden Dorfgemeinschaften mit bis zu 3000 Einwohnern ausgezeichnet, die sich für ein attraktives und vielseitiges Leben in ihrer Heimat einsetzen. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Bundesentscheid der 27. Wettbewerbsrunde um ein Jahr in das Jahr 2023 verschoben worden. dpa