Unterschlagung: Zweiter Prozess gegen Spielbank-Mitarbeiter

Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Es geht um Unterschlagung in Millionenhöhe: Ein 32 Jahre alter ehemaliger Mitarbeiter der Spielbank in Bad Homburg muss sich ab heute vor Gericht verantworten. In einem ersten Prozess war er im Mai 2020 vom Landgericht Frankfurt zu zwei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt worden. Gleichzeitig wurde unterschlagenes Geld in Höhe von 1,1 Millionen Euro eingezogen.

Frankfurt/Main - Der Anklage zufolge hatte der 32-Jährige mehrfach Bargeld aus dem Tresor der Spielbank genommen und privat ausgegeben.

Das Urteil wurde jedoch nach Revision der Staatsanwaltschaft vom Bundesgerichtshof kassiert. Für den zweiten Prozess am Landgericht Frankfurt wurden vorerst drei Verhandlungstage bis Mitte September terminiert. (AZ 7350 Js 204778/19) dpa